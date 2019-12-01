Emiten alerta de búsqueda contra hombre que atacó con machete a su esposa en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 13:18:14

Cintalapa, Chiapas, a 14 de abril 2026.- Las autoridades de Chiapas emitieron una alerta urgente para la búsqueda y localización de Pablo “N”, por presuntamente atacar a su esposa con un machete, en el municipio de Cintalapa.

Cabe señalar que la víctima perdió ambas manos como resultado de las lesiones sufridas, además tiene heridas en la cabeza y diversas partes de su cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso atacó a machetazos a su esposa, identificada como Ana Luisa, de 27 años, en la colonia Los Manguitos para después huir del lugar.

Como consecuencia de la agresión, la mujer tuvo que ser trasladada en un mototaxi en busca de ayuda médica, pero en el trayecto, fue interceptada por una ambulancia de Protección Civil, que la trasladó a un hospital.

Los amigos y familiares de la joven pidieron ayuda para localizar al hombre.

“A todos mi amigos y gente que me aprecia, quiero pedir su ayuda; este hombre atacó a mi prima a machetazos. Ella se encuentra entre la vida y la muerte. Lo que no queremos es que escape de la justicia”, pidió en redes sociales Bernabé Sánchez Velázquez, primo de la víctima.

El Ministerio Público emitió una alerta urgente, para localizar al hombre, pero pide en caso de encontrarlo, que no se intente atraparlo. “Peligroso”. “No intentar detenerlo”. “Puede estar armado y representa un riesgo para la población”, se puede leer en la advertencia.

“El sujeto es señalado como presunto responsable de agredir brutalmente a su pareja sentimental con arma blanca (tipo de machete) causándole lesiones graves que derivaron en la amputación de ambas manos. Tras la agresión, el individuo huyó internándose en zona de vegetación y cauce de un río”, dice el comunicado de las autoridades.