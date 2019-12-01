Ultiman a "El Terror del Barrio", presunto narcomenudista en Metepec

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 13:47:07

Metepec, Estado de México, a 14 de abril 2026.- Un joven identificado como Miguel Ángel “N”, quien presuntamente era vendedor de sustancias ilícitas, fue ultimado a balazos en el municipio de Metepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la noche del 13 de abril vecinos de la comunidad San Gaspar Tlahuelilpan avistaron una camioneta detenida a la mitad de un camino en la cual, al interior se encontraba el hombre también conocido como “El Terror del Barrio” con una herida de bala.

Por lo anterior, los pobladores solicitaron la presencia de una ambulancia.

Al llegar al lugar, los paramédicos comprobaron la muerte del joven.

Según información de las autoridades, Miguel Ángel “N” estaba relacionado con actividades de narcomenudeo en los municipios de Metepec, San Mateo Atenco, Calimaya y Mexicaltzingo.

Asimismo, había sido detenido por robo y contaba con dos órdenes de aprehensión por la venta de drogas.