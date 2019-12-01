Prevención de la violencia digital, clave para proteger a las juventudes: Carlos Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:41:48

Morelia, Michoacán, 14 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó el foro “Desconek-tate, Reconek-tate” en el CECYTEM No. 12, con el objetivo de promover la prevención de la violencia en entornos digitales, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento, el fiscal general, Carlos Torres Piña, destacó que el uso de tecnologías como celulares, redes sociales y videojuegos forma parte de la vida cotidiana, por lo que es necesario fomentar su uso responsable.

Señaló que, aunque estas herramientas pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje y desarrollo, también representan riesgos si no se utilizan de manera adecuada.

El funcionario subrayó que la prevención de la violencia no depende únicamente de las autoridades, sino que requiere la participación de toda la sociedad, incluyendo familias y escuelas.

El foro forma parte de una estrategia para acercar información y orientación a jóvenes, con la finalidad de que puedan identificar situaciones de riesgo y tomar decisiones informadas antes de ser víctimas de algún delito.

En el encuentro participaron autoridades educativas y representantes de organismos de derechos humanos, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la educación digital y el acompañamiento a estudiantes.

Finalmente, la Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con acciones preventivas que contribuyan a generar entornos más seguros para la población joven en el estado.