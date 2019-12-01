“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla”: Claudia Sheinbaum

“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla”: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:40:10
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Ciudad de México, 14 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existen razones para un incremento en el precio de la tortilla, luego de que surgieran reportes sobre un posible aumento en su costo.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana afirmó que el gobierno federal mantiene diálogo con productores de maíz y con el sector tortillero para evitar variaciones que afecten a los consumidores.

Así mismo, indicó que también se da seguimiento constante al comportamiento de los insumos relacionados con la producción, con el fin de detectar cualquier situación que pudiera impactar en el precio final.

Sheinbaum Pardo reiteró que su administración busca prevenir aumentos injustificados, especialmente en productos básicos como la tortilla, que forma parte esencial de la alimentación de las familias mexicanas.

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