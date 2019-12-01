¿Una práctica común? Captan a peritos de la Fiscalía Oaxaca robando en escena del crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:52:42

Santa Lucía Ocotlán, Oaxaca, 14 de abril del 2026.- Un video difundido en redes sociales generó indignación luego de mostrar a tres peritos de la Fiscalía Estatal de Oaxaca presuntamente robando dinero y objetos mientras realizaban diligencias por un asesinato en Santa Lucía Ocotlán.

Los hechos se remontan al 1 de abril, cuando un trabajador identificado como Nicandro “N” fue asesinado en las instalaciones de una empresa de transporte.

Tras el crimen, personal pericial acudió al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, cámaras de seguridad captaron a los funcionarios ingresando a áreas ajenas a la escena del crimen, donde revisaron cajones y muebles.

De acuerdo con los reportes, durante estas acciones se habrían apropiado de aproximadamente 15 mil pesos en efectivo, parte de los cuales correspondían a una colecta.

Además del dinero, también habrían tomado una bolsa con camarones. Posteriormente, autoridades señalaron que este producto fue retirado como parte de las “muestras” para la investigación, aunque los afectados indicaron que fue devuelto días después en mal estado.

El caso ha generado críticas por el actuar de los peritos, ya que su intervención no solo estaba enfocada en esclarecer un homicidio, sino que derivó en señalamientos por conductas irregulares dentro del propio proceso de investigación.