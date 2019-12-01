Alumnos de FES Cuautitlán paran clases y protestan por asesinato de estudiante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 08:57:12

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 14 de abril del 2026.- Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán iniciaron un paro académico y realizaron diversas protestas tras el asesinato de uno de sus compañeros en las inmediaciones del plantel.

La víctima fue identificada como Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la licenciatura en Administración, quien fue atacado a balazos el pasado 9 de abril cerca del Campo Cuatro.

Aunque en un inicio se habló de un intento de asalto, autoridades municipales señalaron posteriormente que se trató de una agresión directa.

Ante estos hechos, alumnos bloquearon la vía Cuautitlán-Teoloyucan y se manifestaron en los carriles centrales de la autopista México-Querétaro. Como parte de las acciones, también permitieron el paso libre en la caseta de Tepotzotlán.

Los estudiantes exigen el esclarecimiento del homicidio y mayores condiciones de seguridad en los alrededores del campus, al considerar que la violencia en la zona pone en riesgo a la comunidad universitaria.

El pasado 13 de abril, durante una asamblea, se acordó suspender actividades académicas por 48 horas como medida de presión. Se prevé que las clases se reanuden el jueves 16 de abril en su horario habitual.

Mientras tanto, las actividades administrativas en la institución continúan operando con normalidad.