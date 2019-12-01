Localizan fosa clandestina en zona limítrofe de Villagrán, Guanajuato

Localizan fosa clandestina en zona limítrofe de Villagrán, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:29:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villagrán, Guanajuato, a 14 de abril 2026.- Hoy martes, colectivos de búsqueda, agentes de los tres órdenes de gobierno y Protección Civil del Estado de Guanajuato continúan con diligencias en los límites de Villagrán y Juventino Rosas tras el hallazgo de una fosa clandestina en una zona parcelaria.

Fue el día lunes que dicho personal se concentró para iniciar la búsqueda en un pozo en deshueso donde, de manera preliminar, localizaron al menos cinco cuerpos que pertenecen a tres hombres y dos mujeres, de los que se desconoce la identidad.

En la zona se pudo observar que nueve Peritos con su traje blanco llevan a cabo el peritaje correspondiente en la escena.

Será la Fiscalía del Estado la que de a conocer mas detalles al respecto, como el número de víctimas, identidad de las personas y causas del fallecimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
EE.UU. sanciona a casinos y personas en México por presuntos vínculos con grupo criminal del Noroeste
Ultiman a "El Terror del Barrio", presunto narcomenudista en Metepec
Emiten alerta de búsqueda contra hombre que atacó con machete a su esposa en Chiapas
Prevención de la violencia digital, clave para proteger a las juventudes: Carlos Torres Piña
Más información de la categoria
EE.UU. sanciona a casinos y personas en México por presuntos vínculos con grupo criminal del Noroeste
¿Una práctica común? Captan a peritos de la Fiscalía Oaxaca robando en escena del crimen
“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla”: Claudia Sheinbaum
Sheinbaum exige aclaraciones por muertes de migrantes mexicanos en centros del ICE
Comentarios