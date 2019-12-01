Localizan fosa clandestina en zona limítrofe de Villagrán, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:29:37

Villagrán, Guanajuato, a 14 de abril 2026.- Hoy martes, colectivos de búsqueda, agentes de los tres órdenes de gobierno y Protección Civil del Estado de Guanajuato continúan con diligencias en los límites de Villagrán y Juventino Rosas tras el hallazgo de una fosa clandestina en una zona parcelaria.

Fue el día lunes que dicho personal se concentró para iniciar la búsqueda en un pozo en deshueso donde, de manera preliminar, localizaron al menos cinco cuerpos que pertenecen a tres hombres y dos mujeres, de los que se desconoce la identidad.

En la zona se pudo observar que nueve Peritos con su traje blanco llevan a cabo el peritaje correspondiente en la escena.

Será la Fiscalía del Estado la que de a conocer mas detalles al respecto, como el número de víctimas, identidad de las personas y causas del fallecimiento.