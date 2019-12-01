Aprehenden en Jalisco a presunto responsable del homicidio de un niño de 3 años

Irimbo, Michoacán, a 17 de julio 2026.- Luis Fidel “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio en persona menor de edad, cometido en agravio de un niño de 3 años, fue aprehendido en el estado de Jalisco.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba obtenidos durante las investigaciones, el pasado 10 de julio, la madre del menor dejó a su hijo bajo el cuidado del ahora detenido, quien era su pareja, y durante el tiempo que el niño permaneció con él, fue agredido físicamente.

Como consecuencia de dichas lesiones, el menor perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico producido por golpes contusos, de acuerdo con los resultados de la necropsia de ley.

Derivado de las actuaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Zitácuaro, se logró establecer la posible participación de Luis Fidel “N”, contra quien se solicitó orden de aprehensión que fue cumplimentada en Guadalajara, Jalisco, con apoyo de la Guardia Civil (GC), Defensa y Guardia Nacional (GN), donde se encontraba evadiendo la acción de la justicia.

El detenido fue trasladado a Zitácuaro para ser puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.