Ultiman a tiros a una mujer en Zinapécuaro, Michoacán 

Ultiman a tiros a una mujer en Zinapécuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 20:40:34
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Zinapécuaro, Michoacán, a 12 de julio de 2026.- El cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos, se localizó en un paraje de la carretera Los Azufres-Jerahuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una mujer en la referida rúa.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer, la cual presentaba una lesión producida  por proyectil de arma de fuego en la cabeza, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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