Tres fallecidos y un herido dejó como saldo una riña en bar de Cabo San Lucas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 21:55:52

Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 12 de julio de 2026.- Una riña entre clientes al interior de un bar de Cabo San Lucas terminó en un intercambio de disparos durante la madrugada de este domingo, dejando un saldo de tres hombres muertos y una persona lesionada, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

De acuerdo con la dependencia, el reporte fue recibido alrededor de las 03:50 horas, luego de que elementos de seguridad pública notificaran detonaciones de arma de fuego en el establecimiento denominado "La Terraza", ubicado en el cruce de las calles Salvatierra y Camino al Faro Viejo, en la colonia Ampliación Matamoros.

Al arribar al sitio, autoridades ministeriales y periciales localizaron a tres hombres sin vida a consecuencia de impactos de arma de fuego, mientras que un cuarto involucrado resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Como parte de las diligencias, peritos de la Dirección de Servicios Periciales y agentes de Investigación Criminal de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto acordonaron el área para realizar el procesamiento de la escena, recabar evidencias e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Las primeras investigaciones indican que los cuatro involucrados convivían en el establecimiento cuando uno de ellos inició una discusión, sacó un arma de fuego y realizó detonaciones.

Presuntamente, otro de los presentes respondió a la agresión, lo que derivó en el enfrentamiento armado.

La PGJE detalló que las personas fallecidas tenían 23, 25 y 33 años de edad y eran originarias de Tabasco, Sinaloa y Guanajuato, respectivamente.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, señaló que, de acuerdo con testimonios recabados, los involucrados consumían bebidas alcohólicas y la discusión comenzó en el área de baños del bar, donde momentos después se escucharon los disparos.

El funcionario agregó que las autoridades municipales dieron aviso inmediato a la PGJE para que se realizaran las investigaciones y se deslindaran responsabilidades. Asimismo, informó que el establecimiento fue clausurado de manera preventiva por la autoridad municipal.