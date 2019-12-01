Torres Piña: En Michoacán no vamos a permitir que regrese el régimen de privilegios de la derecha

Angamacutiro, Michoacán, a 12 de julio de 2026.— Desde el Bajío michoacano, Torres Piña llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y de la transformación, frente a quienes pretenden devolver al país al régimen de privilegios, corrupción y desigualdad que durante décadas benefició únicamente a una minoría.

Durante la asamblea informativa realizada en Angamacutiro, habitantes de Guadalupe Sur, San Diego Buenavista, Curicipo, San José, Aramútaro de la Cal, La Estancia del Río, Santiago Conguripo, El Poblado y de la cabecera municipal expresaron su respaldo a Torres Piña y su determinación de mantenerse organizados para defender la transformación en el Bajío michoacano.

Torres Piña señaló que en Michoacán existe conciencia sobre lo que significaron los gobiernos de derecha: abandono del campo, salarios insuficientes, privatización de los derechos y beneficios concentrados en unos cuantos. Por ello, afirmó que el pueblo no permitirá que regresen quienes gobernaron de espaldas a las comunidades.

Ante el pueblo de Angamacutiro, recordó los logros conquistados durante casi ocho años de gobiernos de la transformación, entre ellos el incremento al salario mínimo, las pensiones para las personas adultas mayores, las becas para estudiantes, los apoyos al campo y los programas sociales convertidos en derechos constitucionales.

Finalmente, Torres Piña sostuvo que defender la transformación significa proteger los derechos alcanzados, fortalecer la organización desde las comunidades y respaldar un proyecto de nación que coloca en el centro al pueblo trabajador, la justicia social y la soberanía de México.