Sicarios en Zamora y Jacona cobran entre 500 y 2 mil pesos por objetivo: investigador de Colmich

Zamora, Michoacán, a 12 de julio de 2026.- En Zamora y Jacona, los sicarios cobran entre 500 y 2 mil pesos por cada homicidio.

Así lo reveló Luis Seefoó Luján, profesor investigador del Centro de Estudios Rurales (CER) de El Colegio de Michoacán (Colmich), quien desde 2016 documenta algunas situaciones de violencia en esa zona. De acuerdo con el académico, el pago varía según el objetivo, "si la persona que van a matar vive en un residencial le pagan un poco más, pero si está en la banqueta, le pagan quinientos, o mil, pero si es en otra zona hasta dos mil pesos", explicó.

En entrevista detalló que el dato contrasta con lo que gana un jornalero agrícola en la misma región. "En el campo ganan hasta mil 800 pesos a la semana, depende de la temporada", señaló el académico. Es decir, un trabajador del campo puede ganar más que una persona contratada para matar.

Seefoó Luján comenzó el seguimiento de homicidios en Zamora y Jacona que estudia como una sola unidad y sus registros de 2016 a 2021 suman mil 837 homicidios en esa zona.

Puntualizó que en 2016 se registraron 218 ejecuciones, mientras que para 2017 la cifra mostró una ligera baja con 186 casos. Sin embargo, en 2018 nuevamente se reportó un alza al alcanzar 316, y para 2019 la cifra escaló a 470. Fue en 2021 cuando se disparó a 647, prácticamente triplicando los números de 2016 y marcando el pico más alto del periodo.

Tras ese pico, reconoce que las cifras han bajado, aunque advierte que en la actualidad "no ha bajado la brutalidad con que se ejecutan".

El grupo de riesgo, según el investigador, son hombres jóvenes de entre 15 y 34 años. Las colonias del noroeste de Zamora concentran entre 30 y 40% de las víctimas cada mes. Valle Dorado, El Porvenir y La Libertad encabezan la lista.

Aclaró que no todas son zonas marginales. "Inicialmente imaginábamos que la marginalidad podría ser una condición que propiciara la violencia. Pero El Porvenir no tiene gente pauperizada y Altamira tampoco", dijo.

El profesor investigador señaló que hoy hay más recursos de seguridad que nunca Guardia Nacional, Guardia Civil, Ejército, Marina, cuarteles, cámaras, arcos detectores, pero la violencia persiste en Zamora y Jacona. Cuestionó que la policía no tenga presencia real dentro de las colonias.

También advirtió sobre la falta de preparación del sistema de salud para atender a víctimas de bala, "si a una persona le meten un balazo en La Libertad, en lo que llega al hospital regional ya se murió. Anda por toda la ciudad y no la atienden porque no hay quien responda."