Michoacán reporta pocos casos de dengue este año: SSM

Morelia, Michoacán, a 12 de julio del 2026.- Michoacán atraviesa una temporada de lluvias con una incidencia baja de dengue, al acumular únicamente 58 contagios confirmados en lo que va de 2026, informó el secretario de Salud en el estado (SSM), Elías Ibarra Torres; destacó que, hasta ahora, el comportamiento de la enfermedad se mantiene controlado en la entidad, pese a las condiciones climáticas que favorecen su propagación.

El titular de la Secretaría de Salud explicó en entrevista que, tras el repunte registrado hace dos años, la entidad ha experimentado una disminución sostenida en los casos. Recordó que en 2024 se presentó el mayor número de contagios, mientras que durante 2025 comenzó una reducción importante que continúa reflejándose en los registros de este año.

No obstante, señaló que el riesgo permanece latente durante la temporada de precipitaciones, debido a que el mosquito transmisor encuentra mayores condiciones para reproducirse. Por ello, llamó a la población a reforzar las acciones de prevención desde los hogares, evitar que el agua se acumule en objetos diversos, así como mantener limpios los espacios donde puedan formarse criaderos.

Elías Ibarra precisó que los contagios confirmados se han detectado en Huetamo, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia y Zitácuaro. Asimismo, advirtió que el Aedes aegypti ha desarrollado una mayor capacidad para adaptarse a distintos ambientes, por lo que insistió en que la colaboración de la ciudadanía será determinante para evitar un aumento de casos durante los próximos meses.