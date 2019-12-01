Queretano pierde la vida ahogado en la laguna de la Media Luna en San Luis Potosí

Queretano pierde la vida ahogado en la laguna de la Media Luna en San Luis Potosí
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 20:05:54
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Río Verde, San Luis Potosí, a 12 de julio de 2026.- Un hombre identificado como Leonel “N”, de aproximadamente 54 años de edad, originario de Querétaro, perdió la vida, al interior de la Laguna de la Media Luna en San Luis Potosí.

De manera extraoficial se conoció que se encontraba vacacionado, cuando ingresó al cuerpo de agua, y posteriormente al no contar con alguna mendiga de seguridad, comenzó a ahogarse.

Rescatistas del lugar, rápidamente lo sacaron de la laguna, y aún con vida, lo trasladaron a un hospital, no obstante en el trayecto se pasó a una unidad de Protección Civil de Ciudad Fernández, en la cual llegó al hospital, desafortunadamente ya sin signos vitales.

Autoridades tomaron conocimiento y se dio parte al personal de la Fiscalía, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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