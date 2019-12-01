Lo detienen con las manos en la batería en Colón, Querétaro

Colón, Querétaro, a 12 de julio de 2026.- En atención a un llamado a la línea de emergencias 9-1-1, en el que se alertó sobre el ingreso de personas a una propiedad privada ubicada sobre la Carretera Estatal 100, a la altura del kilómetro 04, donde se resguardan unidades de transporte, elementos de la Policía Municipal de Colón lograron el aseguramiento de un masculino en flagrancia por el delito de robo a lugar cerrado.

De acuerdo con el reporte, fueron visualizadas personas al interior del predio sustrayendo baterías de los vehículos resguardados, por lo que de manera inmediata se desplegaron unidades al lugar.

Al arribar, los oficiales observaron en flagrancia los actos constitutivos de delito y procedieron al aseguramiento de un masculino que se encontraba al interior de la propiedad.

Por lo anterior, fue detenido quien dijo llamarse Óscar “N”, de 24 años de edad, originario de Paseos del Marqués, municipio de El Marqués.

Tras realizar la lectura de sus derechos constitucionales que le asisten, fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad competente que determinará su situación jurídica.

La corporación de seguridad pública de Colón reitera a la ciudadanía la importancia de reportar de manera oportuna cualquier hecho delictivo a la línea de emergencias 9-1-1, con el objetivo de mantener la paz y el orden en el municipio.