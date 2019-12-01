Suman 4 mil 490 fallecidos tras terremotos registrados en Venezuela

Suman 4 mil 490 fallecidos tras terremotos registrados en Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 18:09:38
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Caracas, Venezuela, a 12 de julio de 2026.- Este domingo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, el número de personas fallecidas aumentó a 4 mil 490.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Telegram, el funcionario señaló que el balance de víctimas mortales se incrementó, mientras que otros indicadores permanecen sin cambios respecto al reporte anterior.

De acuerdo con el informe oficial, la cifra de personas lesionadas se mantiene en 16 mil 740, en tanto que 6 mil 462 personas han sido rescatadas desde que ocurrieron los sismos.

Asimismo, las autoridades reportaron que 17 mil 907 habitantes permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños ocasionados por ambos movimientos telúricos, por lo que continúan las labores de atención y apoyo para las familias afectadas.

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