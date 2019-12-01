Ultiman a tiros a una mujer en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 10:23:48
Uruapan, Michoacán, a 12 de septiembre 2025.- El cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos se localizó en calles de la colonia San Juan Evangelista, en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Miguel Huitzacua estaba tirado el cuerpo sin vida de una mujer.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

