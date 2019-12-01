Ultiman a tiros a una mujer en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 13:35:58

Jacona, Michoacán, a 14 de marzo 2026.- El cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos, se localizó en una brecha de terracería ubicada en el predio denominado Rancho el Pantano, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una mujer en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer,

el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.