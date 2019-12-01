Caen 4 por robo de joyería en la alcaldía Benito Juárez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 13:48:32

Ciudad de México, a 14 de marzo 2026.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a cuatro hombres presuntamente responsables de robar 739 piezas de joyería de plata, en la alcaldía Benito Juárez.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, Pablo Vázquez Camacho, a través de un mensaje en sus redes sociales, en el cual explicó que la detención fue posible luego de que la víctima, proveniente del estado de Guerrero, reportó el robo cuando se dirigía a entregar la mercancía en la colonia Centro.

Tras la denuncia, un grupo de uniformados se movilizó y logró capturar a los cuatro sospechosos, quienes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México, para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el funcionario capitalino reafirmó que su dependencia trabaja de manera coordinada con otras corporaciones de seguridad para prevenir y reducir los delitos que afectan a la ciudadanía.

También invitó a las y los ciudadanos a utilizar la aplicación ‘MiPolicía’, donde pueden denunciar o pedir apoyo a la policía en su cuadrante.