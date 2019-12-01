Trump asegura que Sheinbaum no debió "haber rechazado su ayuda"

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reiteró que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, no “no debería haber rechazado” su “ayuda” para hacer frente a la organizaciones criminales en el país, porque, a su consideración, el crimen organizado controla el país.

“No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los carteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los carteles porque, nos guste o no, controlan México”, respondió el mandatario estadounidense antes de abordar el Air Force One.

Horas antes, el líder republicano compartió un mensaje de un usuario en su plataforma Truth Social, en el que se señala que la jefa del Ejecutivo federal ha rechazado en varias ocasiones la oferta del republicano de que Estados Unidos intervenga en México para combatir a los carteles del narcotráfico.

Dicha publicación estaba acompañada con un clip de la conferencia de prensa matutina de la presidenta Sheinbaum del pasado 9 de marzo, en el que dice haber rechazado la propuesta de que el ejército estadounidense entre a territorio mexicano.