Inaugura Bedolla 5.ª edición de la K’uínchekua, en honor a las fiestas patronales de Michoacán

Tzintzuntzan, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- Las fiestas patronales de los pueblos originarios de Michoacán cobraron vida en la quinta edición de la K’uínchekua, inaugurada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora en las Yácatas del Pueblo Mágico de Tzintzuntzan: el corazón arqueológico del estado.

En la primera de cuatro funciones, y bajo la dirección artística de Andrés Campos Salceda, 350 portadoras y portadores de cultura de comunidades originarias compartieron la belleza de sus danzas, música, rituales, sincretismo y cosmovisión, ante cientos de personas que honraron la riqueza cultural y la permanencia de las tradiciones que hacen único al estado.

La identidad y orgullo de las tradiciones purépechas fueron representadas en las danzas del paloteo de la comunidad de Puruándiro, de moros y moras de Santa Fe de la Laguna y Zacán, de los viejitos de Jarácuaro, de los tlahualiles de Sahuayo y de los negritos de Tingambato, por mencionar algunas, donde las bandas musicales fueron también protagonistas.

Ramírez Bedolla felicitó a las portadoras y portadores de tradiciones de los pueblos originarios participantes y entregó reconocimientos a María Ramírez León, de la comunidad de Santiago Conguripo; a Celestino Benítez Espinoza, de Cutzio; a Telésforo Pablo Silvestre, de Cucuchucho; y a Jorge Cira Ramos, de Ucazanaztacua. “Que viva la K’uínchekua y que viva Michoacán”, expresó.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno y de Turismo de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor y Roberto Monroy García, respectivamente; la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís; el director del INAH Michoacán, Marco Antonio Rodríguez Espinoza; y el director artístico de la K’uínchekua, Andrés Campos Salceda.