Cateo destapa taller de camiones “monstruo” en Azcapotzalco; CDMX, punto clave en el suministro de blindados al crimen nacional 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 10:33:52

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2025.— Un operativo conjunto de fuerzas federales y capitalinas dejó al descubierto lo que autoridades investigan como un posible centro de modificación y distribución de “vehículos monstruo” en la alcaldía Azcapotzalco, un hallazgo que vuelve a encender las alertas sobre el papel de la capital del país como punto estratégico en la cadena de suministro de blindados utilizados por grupos del crimen organizado en distintas regiones de México.

La intervención ocurrió en un inmueble ubicado en la colonia Arenal, sobre la calle Pino, donde agentes detectaron un movimiento constante de vehículos provenientes de diversas entidades del país. Tras reunir evidencias, un juez autorizó un cateo en el predio.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como efectivos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano.

Al ingresar al inmueble, los uniformados aseguraron dos camionetas con blindaje artesanal —conocidas como “vehículos monstruo”—, además de 33 unidades de transporte público con placas de otras entidades, placas de circulación con reporte de robo, herramientas mecánicas y múltiples juegos de llaves.

Durante la diligencia fueron detenidos un hombre de 43 años y una mujer de 45, quienes se encontraban dentro del predio al momento de la intervención y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La capital, bajo la lupa

De acuerdo con las primeras líneas de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las camionetas modificadas presuntamente serían enviadas a estados del norte del país, donde podrían ser comercializadas y utilizadas por organizaciones criminales.

El caso no sería un hecho aislado. En los últimos años, operativos federales han detectado talleres clandestinos y centros de acopio de vehículos con blindaje artesanal dentro de la capital, lo que ha encendido alertas entre autoridades sobre la posible consolidación de una red logística en la ciudad.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en 2024, cuando autoridades federales aseguraron 53 vehículos con blindaje artesanal en distintos predios de la ciudad, algunos en proceso de modificación, lo que reveló la existencia de instalaciones donde se reforzaban camionetas con placas de acero, troneras para disparar y otras adaptaciones típicas de los llamados “monstruos”.

De la capital a los territorios del crimen

Este tipo de unidades, diseñadas para resistir impactos de armas de alto calibre y transportar hombres armados, se han convertido en un símbolo de la guerra entre grupos criminales en estados como Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Michoacán.

Investigaciones federales han señalado que, aunque estos vehículos suelen aparecer en regiones dominadas por cárteles, muchos son modificados o ensamblados lejos de los frentes de combate, en ciudades con infraestructura industrial, acceso a refacciones y mayor facilidad para mover unidades sin levantar sospechas.

Bajo ese contexto, el cateo en Azcapotzalco vuelve a poner bajo la lupa a la capital del país, donde autoridades ahora buscan determinar si el predio funcionaba como parte de una red mayor dedicada a la modificación y envío de blindados artesanales hacia zonas controladas por el crimen organizado.

Tras el operativo, el inmueble quedó bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados en la operación.