Hallan restos humanos en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 14:41:18

Zamora, Michoacán, a 14 de marzo 2026.- Dentro de bolsas plásticas fueron localizados restos humanos, hechos registrados en el camio Ario de Rayón el Pochote, en este municipio de Zamora.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaban tiradas varias bolsas plásticas que parecían contener restos humanos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de varias bolsas plásticas, dentro de las cuales había partes humanas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.