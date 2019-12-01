Automovilista se vuelca sobre el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 12:54:43

Querétaro, Querétaro, a 14 de marzo 2026.- La mañana de este sábado, servicios de emergencias se movilizaron al anillo vía Fray Junípero Serra, en donde se presentó la volcadura de un auto.

Fue en dirección a La Pradera, a la altura de El Salitre, en donde el auto perdió el control, por el presunto exceso en el que circulaba.

Al descontrolarse, el auto chocó contra la barra metálica de contención y posteriormente volcó, quedando con importantes daños materiales, y con los neumáticos arriba.

La zona fue abanderada, por policías estatales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.