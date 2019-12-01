Ultiman a tiros a una mujer en consultorio de la Jardines de Catedral, en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 14:03:30

Zamora, Michoacán, a 5 de septiembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, una mujer fue ultimada a balazos en un consultorio médico ubicado en la colonia Jardines de Catedral.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar junto al Hospital San José, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes, al arribar confirmaron que estaba el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.