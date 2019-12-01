Ultiman a tiros a un joven en la colonia José Trinidad Salgado de Morelia, Michoacán 

Ultiman a tiros a un joven en la colonia José Trinidad Salgado de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 14:06:53
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Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un individuo fue asesinado a balazos en calles de la colonia José Trinidad Salgado al sur de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Pantaleón Tobar, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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