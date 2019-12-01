Alerta en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Guerrero por el huracán Trudy: Prevén lluvias intensas y olas de hasta 7 metros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 19:28:04

*El huracán de categoría 2 registra rachas de hasta 195 kilómetros por hora. Sus lluvias podrían provocar deslaves, desbordamientos e inundaciones, advierte Conagua.

Morelia, Mich., a 17 de octubre de 2026.- Trudy mantiene en riesgo a las costas del Pacífico mexicano. El huracán de categoría 2 amenaza con lluvias intensas en Colima y Michoacán, mientras su circulación también provocará precipitaciones en Jalisco, Nayarit y Guerrero, de acuerdo con un comunicado reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 18:00 horas del sábado, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicaba aproximadamente a 160 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 195 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban los 155 kilómetros por hora, con rachas de 195 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

El peligro también está en el mar: en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán se pronostican olas de 5 a 7 metros de altura, además de vientos de 80 a 90 kilómetros por hora y rachas de hasta 120 kilómetros por hora.

Las lluvias previstas se distribuirán de la siguiente manera:

Colima y Michoacán —sur y costa—: intensas, de 75 a 150 milímetros.

Jalisco —costa y sur— y Nayarit —sur—: muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Guerrero —suroeste—: fuertes, de 25 a 50 milímetros.

En la costa de Guerrero también se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros.

Manzanillo y Cabo Corrientes se encuentran entre los puntos con mayor atención: permanece una zona de prevención por vientos de huracán entre ambas localidades. También continúa la vigilancia por estos efectos desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, así como zonas de prevención por vientos de tormenta tropical en tramos costeros de Nayarit, Jalisco y Michoacán, incluidas las Islas Marías.

Conagua advirtió que las precipitaciones podrían desencadenar deslaves, elevar los niveles de ríos y arroyos y causar desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse pendiente de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y a seguir las indicaciones de Protección Civil.