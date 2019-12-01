FNLS agreden a seis policías durante movilización en Morelia

FNLS agreden a seis policías durante movilización en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 18:33:05
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Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- En el marco de la movilización que realizan en la capital michoacana, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), agredieron a agentes de la Policía Morelia que mantenían una valla de contención.

Los hechos se registraron sobre el cruce de Av. Acueducto y Tata Vasco cuando de manera violenta arribaron los integrantes del FNLS.

Durante la confrontación 4 elementos de Policía Morelia y 2 de la Guardia Civil recibieron golpes en rostro, cabeza y extremidades.

Reporte preliminar
Presenta lesión en la nariz en el área del tabique de aproximadamente 2 centímetros, así como un hematoma en rostro.
Presenta contusión en la cabeza provocada por un golpe con un palo; en el lugar perdió el conocimiento
Presentan 2 agentes lesiones en extremidades superiores ocasionados por golpes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por las agresiones contra los elementos policiales.

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