Ola de homicidios en Apatzingán con Fanny Arreola: Colocó a su municipio como el más violento de Michoacan en septiembre, en octubre lidera con 13 asesinatos

*Alexa presenció el asesinato de su padre; posteriormente ella murió; este sábado una mujer fue ejecutada delante de sus hijos.

Apatzingán, Mich., a 17 de octubre de 2026.- Como en el mes pasado, ahora en octubre Apatzingán es otra vez es el municipio michoacano con mayor número de asesinatos; 13 en los 17 días que han transcurrido, entre ellos el de Alexa, la menor de 8 años de edad junto con su padre que también perdió la vida apenas hace unos días, en un hecho que ni autoridades municipales ni estatales o legisladores, condenaron.

Esa muerte, la de Alexa de 8 años de edad, llegó a los noticieros nacionales porque la menor, aún herida de muerte, logró marcarles a sus abuelitos para decirles que unos hombres habían entrado a su casa y habían matado a su papá.

Y como la muerte de Alexa y su padre, que recién había llegado de Estados Unidos para visitar a su hija, en este mes de octubre se han registrado más hechos de sangre en esta guerra intestina que vive este municipio de la Tierra Caliente, donde sus habitantes viven con el temor de perder la vida en algún enfrentamiento de los grupos criminales que luchan por el control del territorio para seguir con la producción y venta de drogas, por el control de las extorsiones y el cobro de piso.

También hay que recordar que varias de estas muertes violentas, han cobrado la vida de personas ajenas a los grupos criminales, que han tenido la mala suerte de pisar minas terrestres o en ser víctimas del fuego cruzado o de los ataques con drones cargados de explosivos.

Así se vive en Apatzingán, donde la muerte violenta ya se convirtió en rutina.

Los casos

El 2 de octubre es hallado un hombre sin vida junto a un arma larga en una comunidad del municipio.

El 5 de octubre, el cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un camino de la carretera Apatzingán - Presa del Rosario, frente al panteón Municipal; el hombre presentaba varios impactos de bala y tenía las manos atadas por la espalda.

El 7 de octubre un sujeto que presuntamente estuvo implicado en un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, fue abatido a balazos y su cuerpo hallado en el puente del fraccionamiento Los Girasoles, a la salida de esta ciudad con dirección a Cuatro Caminos; tenía entre 20 y 25 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de manga larga camuflageada tipo militar y calzaba botas negras.

El 12 de octubre, un hombre que resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos en la colonia 18 de Marzo de Apatzingán, falleció horas después en el hospital en el que era atendido; la víctima fue identificada como José Ángel, alias "El Macaco", de 20 años de edad.

El día 13, dos hombres fueron encontrados sin vida y con impactos de arma de fuego en una brecha de terracería cercana a la comunidad de Hacienda La Huerta, donde días antes se registró un enfrentamiento armado; los cuerpos yacían en el camino conocido como Ramal a La Huerta, cerca de un jardín de niños y una barranca. Se supo que uno de los fallecidos tenía entre 25 y 30 años de edad; vestía playera negra, pantalón camuflado tipo militar y botas tácticas negras. El segundo es de entre 30 y 35 años, llevaba playera tipo polo gris con azul, pantalón de mezclilla negro y botas tácticas del mismo color y en el área fueron localizados 70 casquillos percutidos de armas de fuego de alto calibre.

El 14 de octubre un hombre fue localizado sin vida, con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, luego de que sujetos armados ingresaran a una humilde vivienda donde también fue herida de bala Alexa, de apenas 8 años de edad, que aún al borde de la muerte, alcanzó a pedir ayuda a sus abuelos y a avisarles que su padre, Jorge Luis, había recibido un disparo que le quitó la vida. Horas después en el Hospital Infantil de Morelia, Alexa también perdería la vida.

Apenas el viernes 16, el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de un hombre, fue abandonado envuelto en una frazada, en las cercanías de la comunidad de “Las Cahuingas”; el sujeto presentaba impactos de bala y múltiples heridas de arma blanca en el rostro. Tenía entre 30 y 35 años, de tez morena y complexión delgada.

También el viernes pasado, dos hombres fueron asesinados y hallados encobijados en la vía pública de la colonia El Varillero, cerca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, un costado en la avenida Mario Jiménez y Cuautla; ambos presentaban impactos de proyectil de arma de fuego.

Igualmente el viernes 16, el cuerpo sin vida y maniatado de un sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue localizado en una brecha que comunica a la comunidad de Las Lomas de las Piedras; la víctima sostenía entre sus manos un fusil de asalto tipo AK-47, portaba un chaleco antibalas con las siglas del CJNG “Mencho”y vestía ropa táctica.

Este sábado, una mujer fue asesinada a balazos dentro de su vivienda, en la colonia Generalísimo Morelos; los hijos menores de la víctima, presenciaron la agresión armada en el inmueble de la calle Primer Tribunal de Ario; se supo que sujetos armados irrumpieron y dispararon directamente contra la fémina. Tras el crimen, los hijos de la víctima solicitaron auxilio a los vecinos, que a su vez dieron parte a la Policía Municipal y a la Guardia Civil.