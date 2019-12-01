Disturbios en Francia dejan mil 200 detenidos y 150 policías heridos

París, Francia, 17 de octubre de 2026.- Las protestas contra el aumento del costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y recortes en la educación, dejaron este sábado escenas de violencia en varias ciudades de Francia, donde grupos de manifestantes atacaron edificios públicos, saquearon comercios y se enfrentaron con policías.

Aunque cientos de miles de personas participaron en las marchas de manera pacífica, en ciudades como Limoges, Marsella y Lyon se registraron daños importantes. En Limoges, el ayuntamiento fue incendiado, en Marsella, manifestantes causaron destrozos en el edificio municipal, mientras que en Lyon prendieron fuego a la oficina de turismo.

Tras los incidentes, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que alrededor de mil 200 personas habían sido detenidas y que al menos 150 policías resultaron heridos. También señaló que unas 550 mil personas participaron en las movilizaciones en todo el país, aunque el sindicato CGT calculó que la cifra llegó a 800 mil.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó los actos violentos y advirtió que quienes atacaron edificios públicos y comercios serán perseguidos y castigados. El mandatario reiteró que no hay lugar para la violencia en Francia.