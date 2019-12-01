Localizan sin vida a un hombre dentro de una vivienda en la colonia Villas del Bajío 4 de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 12:12:04

Celaya, Guanajuato, a 18 de octubre de 2026.- Dentro de una vivienda de la colonia Villas del Bajío 4, un hombre joven de identidad desconocida, fue localizado sin vida.

Fue la mañana de este domingo que reportaron a través de la línea de emergencias 911 sobre el hallazgo de un hombre al interior de un domicilio en la calle Villas de Castro.

Elementos municipales y de urgencias médicas llegaron al sitio, donde encontraron sentado en un sillón a un joven de más de 20 años de edad con herida de bala, quien ya no contaba con signos vitales

La mecánica de los hechos se ignora hasta el momento, solamente refirieron el hallazgo de la persona con lesiones.

La cinta amarilla fue colocada una vez que se confirmó el deceso y se dio parte a la fiscalía, quienes se encargaron de procesar la escena para iniciar la carpeta de investigación,

El cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado, donde le practicarán la necropsia de ley.