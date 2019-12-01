Destruyen cerca de 96 mil plantas de hierba verde en Huetamo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 12:15:56

Huetamo, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Como resultado de acciones operativas de vigilancia y prevención del delito, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron, aseguraron y destruyeron aproximadamente 96 mil plantas de mariguana, distribuidas en tres sembradíos ubicados en las localidades de San Jerónimo y Buenavista, en el municipio de Huetamo.

Sobre el particular se informó que durante los recorridos de reconocimiento terrestre, elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano detectaron los tres plantíos, que abarcaban una superficie conjunta de aproximadamente dos hectáreas, con un peso estimado superior a los siete mil kilogramos de material vegetal con características propias de la mariguana.

Tras el hallazgo, el personal operativo procedió a la destrucción e incineración de las plantas en el lugar, con el objetivo de impedir que estas pudieran ser destinadas a actividades ilícitas.

Estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante el cual se fortalece la presencia operativa y la coordinación entre autoridades estatales y federales para combatir las actividades delictivas en las distintas regiones de la entidad.

Con estos resultados, la SSP y Defensa refuerzan las labores de vigilancia y reconocimiento en zonas rurales, a fin de detectar y erradicar cultivos ilícitos, así como contribuir a la seguridad y tranquilidad de la población michoacana.