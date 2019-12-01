Guardia Civil asegura a un hombre, estupefacientes y vehículos con reporte de robo en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a dos personas, y aseguraron un arma de fuego, droga y vehículos.

Al respecto se informó que en la brecha que va que va a la localidad de Las Canoas, a unos metros de la carretera a Paracho, los oficiales detuvieron a Gerardo Benjamín P. M., de 34 años, cuando viajaba en una motocicleta, de color rojo, de la marca vento, sin casco protector, al realizarle una revisión de rutina le encontraron un envoltorio plástico que contenía 13 gramos de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina, además dos mil pesos en efectivo y dos celulares.

Por otra parte en la colonia Los Pinos, mediante una denuncia ciudadana se localizó en la calle Francisco I. Madero, un automóvil, de la marca Nissan, color blanco, tipo Sentra, modelo 2014, el cual tenía varios días abandonado en la zona y al revisar los datos arrojó reporte de robo vigente.

Mientras que en la calle Privada de Luis Gómez, esquina con la calle Gildardo Magaña, de la colonia Ferrocarrilera, fue asegurada una camioneta, de la marca Honda, tipo CRV, de color guinda, la cual tenía las puertas abiertas y las luces encendidas, al inspeccionarla encontraron una bolsa de plástico que contenía hierba verde con las características de la mariguana, con un peso de 12 gramos aproximadamente.