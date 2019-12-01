Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 

Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 11:12:18
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Zamora, Michoacán, a 10 de octubre 2026.- La mañana de este sábado un hombre que se encontraba a bordo de una motocicleta fue asesinado de varios balazos en la colonia Francisco J. Mújica, los presuntos homicidas lograron escapar.

Fue aproximadamente a las 07:20 horas, cuando operadores del C5 SITEC recibieron un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por disparos de proyectil de arma de fuego en la calle Volcán Nevado de Toluca casi esquina con la calle Barcelona.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal se trasladaron al lugar donde encontraron a un masculino herido junto a una motocicleta Italika color negro con verde, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y revisaron al masculino de nombre José Alberto V., M., de 36 años de edad, pero este ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que presentaba en el tórax y clavícula.

La zona fue delimitada bajo los protocolos de la cadena de custodia y más tarde llegaron Peritos de la Unidad de Servicios Periciales, Policías Ministeriales y el Agente del Ministerio para procesar la escena donde había casquillos percutidos calibre 9mm.

El cadáver fue trasladado al Semefo para los estudios de ley, así mismo ya se investiga para dar con los presuntos homicidas y esclarecer este homicidio.

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