Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán 

Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 11:49:20
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Uruapan, Michoacán, a 10 de octubre 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en la carretera Uruapan-Pátzcuaro en las inmediaciones de la localidad de Jucutacato.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitúo acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un  hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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