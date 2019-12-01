Condenan a 3 por homicidio de surfistas extranjeros en Ensenada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 10:48:02

Ensenada, Baja California, a 10 de octubre 2026.- Un juez con sede en Baja California dictó sentencia condenatoria contra tres hombres por el homicidio de un grupo de surfistas extranjeros, dos estadounidenses y un australiano, ocurridos en abril de 2024 en Ensenada.

De acuerdo con la información oficial, los responsables fueron identificados como Jesús Gerardo García, alias “El Kekas”, además de Irineo Francisco y Ángel Jesús.

Además, el togado Raúl Hernández Arellano, aplazó la audiencia de lectura de condena hasta el 16 de octubre.

En ese sentido, la Fiscalía General del Estado de Baja California indicó a medios que solicitó al juez que aplique una sentencia “ejemplar” de 210 años para cada uno de los acusados.

Según las investigaciones, en abril de 2024, las víctimas, que fueron identificadas como Callum y Jake Robinson, de 33 y 30 años, respectivamente y Jack Carter Rhoad, de 30 años, viajaron a Baja California para practicar surf.

En un momento determinado, los criminales intentaron robar el vehículo en el que se trasladaban, pero al resistirse los asesinaron.