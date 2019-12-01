Sinergia permite detención de José Eduardo “N” por secuestro agravado y privación de la libertad cometidos en Michoacán

Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre 2026.- Como parte de las acciones de Sinergia, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), logró la detención de José Eduardo “N”, requerido por autoridades del estado de Michoacán por su probable intervención en los delitos de secuestro agravado, secuestro agravado en grado de tentativa y privación de la libertad.

De acuerdo con la investigación de la autoridad solicitante, los hechos ocurrieron durante 2025, en el municipio de Apatzingán, Michoacán, donde el imputado habría participado en hechos relacionados con la privación de la libertad de diversas mujeres.

Las investigaciones lo relacionan con secuestro agravado, secuestro agravado en grado de tentativa y privación de la libertad, por lo que se le atribuye probable intervención en hechos que afectaron a un total de ocho víctimas.

Derivado de los datos de prueba recabados por las autoridades de Michoacán, un Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Apatzingán emitió una orden de aprehensión en su contra.

Como resultado de las acciones de colaboración y localización, José Eduardo “N” fue ubicado en territorio queretano, en atención al mandato judicial emitido por la autoridad de la entidad solicitante. Posteriormente, fue entregado a las autoridades michoacanas para continuar con el proceso penal correspondiente.