Ultiman a tiros a un individuo en Zacán, Michoacán 

Ultiman a tiros a un individuo en Zacán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 17:45:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un paraje de la carretera Los Reyes-Uruapan, en la comunidad de Zacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dictan condena de 30 años de prisión a Sergio “V”: enfermero que abuso sexualmente de dos adultas mayores en Sonora
Ultiman a tiros a un individuo en Zacán, Michoacán 
Detienen a Pablo “N”, policía municipal señalado por el asesinato de una familia en Jalisco; suman cuatro elementos detenidos por el caso
Vecinos detienen y golpean a sujeto que intentó abusar de tres menores de edad en Hidalgo 
Más información de la categoria
Formaliza SSP Michoacán nombramiento de Israel Vega Rodríguez como nuevo Subsecretario de Investigación Especializada
Silvano Aureoles reta a la justicia; no se presenta a audiencia por delitos de peculado y asociación delictuosa
Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Comentarios