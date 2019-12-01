Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán

Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 12:14:16
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Uruapan, Michoacán, a 9 de julio 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos gente al templo del Barrio de San Miguel de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a bordo de un automóvil, a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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