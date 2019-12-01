Privan de la vida a dos mujeres en Ixtaro, municipio de Salvador Escalante, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 12:01:08

Salvador Escalante, Michoacán, a 9 de julio 2026.- Lo que era una fiesta de graduación en la comunidad de Ixtaro, en esta municipalidad, terminó en tragedia cuando un sujeto, por causas desconocidas, asesinó a balazos a dos mujeres en ese lugar; el presunto responsable fue detenido.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio del referido lugar, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos mujeres sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos mujeres, las cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar, que el presunto responsable del crimen, fue detenido en el lugar.