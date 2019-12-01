Ultiman a hombre en Villagrán, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 11:56:14

Villagrán, Guanajuato, a 9 de julio 2026.- Dentro de un vehículo fue descubierto el cuerpo sin vida de un masculino de identidad desconocida en la comunidad de Sarabia.

Los hechos se registraron poco antes de las 7:00 horas, cuando las autoridades recibieron el llamado de alerta a través de la línea de emergencias 911.

Elementos policiacos llegaron sobre la calle Felipe Ángeles, donde encontraron un auto en color blanco y el interior a un hombre que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo a los primeros reportes, habitantes de la zona salían a realizar sus labores cotidianas cuando observaron el vehículo y al interior a la víctima quien se encontraba ensangrentada.

La zona fue acordonada para comenzar los trabajos periciales por parte de la Fiscalía del Estado, quienes se encargaron de procesar la escena para poder esclarecer los hechos.

Una vez que se concluyó el trabajo de campo en el lugar, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le realizarán la necropsia que marca la ley.