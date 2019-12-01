Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 11:35:07
Zamora, Michoacán, 1 de febrero del 2026.- Minutos antes de la media noche de este domingo un masculino fue asesinado a balazos a unos metros del arco de la entrada de la Tenencia de Ario de Rayón en el municipio de Zamora, Michoacán; la víctima esta sin identificar.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que aproximadamente a las 23:55 horas en los números de emergencias recibieron un reporte ciudadano sobre una persona tirada en el tramo carretero Puente de Tubos-Ario de Rayón.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno se movilizaron a la rúa en mención donde confirmaron el reporte y se percataron que el masculino presentaba impactos de proyectil de arma de fuego por lo que delimitaron la zona y solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y al revisarlo confirmaron el deceso del joven de aproximadamente 20 a 25 años de edad, el cual vestía sudadera negra, pans azul y tenis negros.

Enseguida llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales quienes procesaron la escena y trasladado el cadáver al Semefo,  así mismo iniciaron la carpeta de investigación.

