Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 18:13:03

Zamora, Michoacán, a 20 de diciembrede 2025 .- El cadáver de un hombre que presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego en la cabeza fue localizado en un predio de la colonia Ejidal Sur, el ahora occiso estaba tapado con una lona.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que al filo de las 15:15 horas de este sábado elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron alertados sobre una persona tirada en la calle Prolongación Ejido en la colonia antes citada.

Los uniformados se trasladaron al lugar donde encontraron al hombre tirado boca abajo tapado con una lona azul y con lesiones de bala en la cabeza, por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Rescate llegaron y confirmaron el deceso del individuo, el cual solo se dijo que vestía ropa en color negro.

El lugar quedo bajo resguardo de los protocolos de la cadena de custodia y enseguida llego personal Especializado de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Semefo para que sea identificado.