Choque de motocicletas en Zamora, Michoacán deja tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 18:57:12

Zamora, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025.- El choque de dos motocicletas dejo como saldo tres personas lesionadas, una de ellas con lesiones de consideración.

El aparataso accidente ocurrió al filo de las 16:35 horas de este sábado, en la Avenida Juárez esquina con la Avenida Del Bosque.

Entre los lesionados esta Linda Paola E., A., de 29 años de edad, vecina de la colonia Aurora, quien sufrió fractura de fémur, por lo que fue trasladada a un nosocomio privado.

Así como José Heriberto A., C., de 35 años de edad, vecino de la zona Centro del municipio de Panindicuaro y Brando L., C., de 20 años de edad, con domicilio en la colonia Ejidal Norte de este municipio, quienes no requieron ser trasladados a un nosocomio, mismos que presuntamente habían ingerido bebidas embriagantes.

Elementos de Tránsito Municipal se encargo de agilizar la vialidad para evitar otro percance, así mismo aseguraron las unidades involucradas, una de la marca Italika 250z, color negro, con placa L4J24G de Michoacán y otra de la marca Vento, Ruda 170, color gris, con placa L8D46E de Michoacán.

Las unidades fueron enviadas al corralón oficial y puestas a disposición de la autoridad competente donde se determinarán responsabilidades.