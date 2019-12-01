"Autoridades de Álvaro Obregón atienden reporte de avistamiento de tigre en Calvario; Edil pide seriedad y refuerzo de operativos"

"Autoridades de Álvaro Obregón atienden reporte de avistamiento de tigre en Calvario; Edil pide seriedad y refuerzo de operativos"
Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 17:04:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025.-El Presidente Municipal de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López, emitió un mensaje a la ciudadanía para aclarar la incertidumbre generada por el supuesto avistamiento de un tigre en el municipio, confirmando que las autoridades están atendiendo los reportes.

 

A través de sus redes sociales, el edil informó que, específicamente, el día de ayer por la noche se recibió un reporte sobre la presencia de este felino en la localidad de El Calvario.

 

En su mensaje el edil pidió a la población que los reportes sean tratados con la debida seriedad, dada la peligrosidad que implicaría la presencia real del animal.

 

"Les pedimos total seriedad a este reporte porque en caso de ser verídico, desde luego que pone en riesgo a mucha población, a mucha ciudadanía. Y lo que queremos es que toda la gente esté segura", declaró Sánchez López.

 

Señaló que se ha notificado a las autoridades competentes para que se lleven a cabo los operativos necesarios para localizar y ubicar al animal, si es que el reporte resulta ser cierto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran inmueble y sustancias ilícitas
Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán
"Autoridades de Álvaro Obregón atienden reporte de avistamiento de tigre en Calvario; Edil pide seriedad y refuerzo de operativos"
Normalistas roban y vandalizan camión para bloquear la carretera Morelia - Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Ex funcionaria de Aureoles se hunde en prisión por megadesfalco en cuarteles: jueza le niega amparo y enfrentará proceso en la cárcel
Normalistas roban y vandalizan camión para bloquear la carretera Morelia - Uruapan, Michoacán
Asaltan casa de empeño en Morelia, Michoacán; se llevan 400 mil pesos
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Comentarios