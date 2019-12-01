Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran inmueble y sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 18:27:23

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, en la colonia Nuevo Amanecer, en Morelia, fueron localizadas sustancias con características propias de la metanfetamina.

Sobre el particular se informó que dicha acción se llevó a cabo como resultado de labores de investigación realizadas por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, las cuales permitieron al Ministerio Público solicitar y obtener de la autoridad judicial la respectiva orden de cateo.

Al sitio se trasladó personal de la Policía de Investigación, con apoyo de binomios K9, mientras que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) brindaron seguridad perimetral durante la diligencia.

Durante el cateo realizado en un inmueble ubicado en la calle José María Carranza, se aseguró una bolsa que contenía sustancia granulosa cristalina con características propias de la metanfetamina.

El aseguramiento arrojó un peso total de 9.7 gramos de metanfetamina, equivalente a 242.5 dosis; la droga y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público.