Asaltan casa de empeño en Morelia, Michoacán; se llevan 400 mil pesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 14:45:53
Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre 2025.- Un botín de 400 mil pesos fue el que obtuvieron un par de facinerosos quienes vestidos de negro con cascos de motociclistas, atracaron la casa de empeño, Monte Providencia, ubicado en pleno Centro de esta ciudad capital.

Al respecto se informó, con base en testimonios, que esta mañana de sábado los empleados arribaron al referido negocio, ubicado en la avenida Madero Oriente 288, para abrir.

En un momento determinado fueron amenazados por un par de sujetos quienes los obligaron a entregar el efectivo que había en el sitio.

Una vez con los 400 mil pesos en su poder, los dos facinerosos se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

