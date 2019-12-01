Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 12:19:37

Luis Moya, Zac., a 20 de diciembre de 2025.- La violencia criminal en Zacatecas alcanzó un nuevo y alarmante nivel este 19 de diciembre, cuando un grupo armado utilizó una táctica de guerra para atacar a elementos de la Policía Estatal Preventiva: un falso reporte de una persona ejecutada que terminó siendo una trampa mortal.

Los uniformados acudieron a un camino de terracería tras recibir el aviso del supuesto hallazgo de un cadáver. Sin embargo, al aproximarse al punto señalado, la patrulla activó un artefacto explosivo improvisado (IED) colocado estratégicamente para detonar al paso de la unidad oficial. La explosión destrozó el vehículo policial, en un ataque que, por centímetros, no dejó policías muertos ni heridos.

El ataque fue grabado

Minutos después del atentado, comenzó a circular en redes sociales un video escalofriante, grabado por los propios agresores, en el que se observa el momento exacto de la emboscada, evidenciando la premeditación, logística y control del territorio por parte del grupo criminal.

Jalisco se adjudica el atentado

En un segundo video, un grupo armado presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuyó el ataque y lanzó una amenaza directa contra la Policía Estatal de Zacatecas, advirtiendo que vendrán más “bombazos”.

El mensaje criminal apunta a una represalia por operativos recientes en la región, entre ellos un enfrentamiento ocurrido días antes donde varios civiles armados fueron abatidos por fuerzas de seguridad.

Zacatecas, escenario de guerra

Autoridades estatales confirmaron el incidente como un “estallido” que causó daños materiales, mientras se abrió una investigación para identificar el tipo de explosivo utilizado y a los responsables.

Sin embargo, el hecho se suma a una escalada sostenida de violencia, marcada por el uso cada vez más frecuente de explosivos por parte de grupos criminales en el estado.