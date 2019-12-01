Normalistas roban y vandalizan camión para bloquear la carretera Morelia - Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 16:37:54

Morelia, Mich., a 20 de diciembre de 2025.– La circulación sobre la carretera Morelia – Uruapan se encuentra bloqueada este día a la altura de la tenencia de Tiripetío, luego de que normalistas instalaran un bloqueo carretero en el kilómetro 24+000 del tramo Morelia–Pátzcuaro, generando afectaciones severas al tránsito regional.

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Michoacán, el cierre ha provocado congestionamientos, retrasos y desvíos obligatorios, afectando a automovilistas, transportistas y viajeros que se dirigen hacia la zona lacustre y la Tierra Caliente.

Vías alternas habilitadas

Ante la interrupción total del paso, las autoridades recomiendan utilizar como vía alterna el tramo Morelia–Pátzcuaro km 31, donde los conductores deberán tomar la desviación a la izquierda hacia El Correo, para posteriormente incorporarse a la carretera Morelia–Quiroga.

Llamado a la precaución

La SICT exhortó a la población a tomar previsiones, atender las indicaciones viales, respetar los límites de velocidady manejar con extrema precaución, ya que la presencia de vehículos detenidos y desvíos improvisados incrementa el riesgo de accidentes.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerá el bloqueo ni si existen negociaciones en curso para liberar la vía, por lo que se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.