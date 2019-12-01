Tras varias horas en la FGR, Gabito Ballesteros recupera su libertad

Tras varias horas en la FGR, Gabito Ballesteros recupera su libertad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 22:16:37
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Querétaro, México, 14 de noviembre de 2026.- El cantante sonorense, Gabito Ballesteros, recuperó su libertad la noche de este sábado 14 de noviembre, luego de permanecer varias horas en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en Querétaro.

Luego de salir de la dependencia, el intérprete se dirigió a Ecatepec, Estado de México, donde tenía programada una presentación musical.

La investigación contra el cantante y otras personas está relacionada con la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Durante el operativo fueron asegurados una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos, de acuerdo con información difundida sobre el caso.

El asunto comenzó después de que su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro fuera suspendida, luego de que interpretara canciones que no estaban incluidas en el repertorio autorizado por los organizadores, entre ellas “AMG”.

Aunque el cantante recuperó su libertad, las investigaciones sobre la presunta portación del arma continúan, mientras la FGR realiza las diligencias para verificar los permisos correspondientes y determinar la situación jurídica de las personas involucradas.

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